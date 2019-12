Column: Rutte meet alles af aan meer of minder banen

Boris Johnson spreekt vrijdag na zijn klinkende verkiezingszege. Hij mag de Brexit gaan waarmaken. Ⓒ Bloomberg

Opluchting – die term karakteriseert nog het best de gevoelens na de grote overwinning van Boris Johnson. Eindelijk een eind aan drie jaar onduidelijkheid over de vraag of Brexit nu wel of niet doorgaat. Het gaat door. De Britse politiek en het Britse volk kunnen zich nu ook weer op andere kwesties richten.