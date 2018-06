Oekraïne en bbp dicteren handel Wall Street

De Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent lager op 17.079,57 punten. De S&P 500 daalde 0,2 procent tot 1996,74 punten en de Nasdaq moest 0,3 procent terug tot 4557,70 punten.

Rebellenleider Aleksander Zachartsjenko, de 'premier' van de zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk, zei in een interview dat hij de steun heeft van 3000 tot 4000 Russische militairen. Enkele uren later zei een staflid van de NAVO dat meer dan 1000 Russen strijden aan de zijde van de rebellen. Rusland ontkende dat er troepen actief zijn in Oost-Oekraïne.

Politieke spanningen

,,Dit soort geopolitieke spanningen blijft de markten bezighouden'', aldus een handelaar. ,,Vaak is het negatieve effect op de handel van korte duur, maar als dergelijke conflicten escaleren, kan een flinke neerwaartse correctie volgen.''

Een uur voordat de handel op Wall Street begon, maakte het ministerie van Handel op basis van een tweede raming bekend dat de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal met 4,2 procent is gegroeid. Aanvankelijk werd een plus van 4 procent gemeten na de krimp van ruim 2 procent in het eerste kwartaal.

Detailhandelbranche

Diverse bedrijven uit de detailhandelsbranche kregen het zwaar te verduren. Williams-Sonoma, dat kook- en huishoudgerei verkoopt, verloor 12 procent aan beurswaarde nadat het een tegenvallende winstverwachting had gegeven voor het derde kwartaal. Kledingketen Abercrombie & Fitch moest 5,3 procent terug nadat de verkopen in het tweede kwartaal lager bleken uitgevallen dan analisten verwachtten. Modeketen Guess? gaf een winstwaarschuwing voor dit jaar en werd daarop 8,8 procent lager gezet.

De koers van Apple (plus 0,1 procent) steeg daarentegen tot een nieuw record nadat het technologieconcern had laten weten op 9 september nieuwe producten te zullen onthullen. Volgens ingewijden gaat het onder meer om een 'slim' horloge. Dat zou de eerste nieuwe productcategorie zijn sinds de introductie van de iPad in 2010.

De euro stond op 1,3183 dollar, tegen 1,3176 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,8 procent tot 94,64 dollar. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper op 102,51 dollar.