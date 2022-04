Hoe ict bij fiscus zich ontwikkelde tot ’veelkoppig monster’ en Haagse ’martelkamer’

Premium Buitenland

Seksschandalen domineren Brits Lagerhuis: ’Geen plek voor dit soort gedrag in onze partij’

Een Conservatief Lagerhuislid dreigt uit de partij te worden gegooid, nadat collega’s hem betrapten op het bekijken van pornofilms tijdens een zitting in het Lagerhuis. Volgens berichten in Britse media zou hij ook tijdens een commissiezitting de verleiding om porno te bekijken niet hebben kunnen we...