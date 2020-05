Altice rekent nog altijd op groei

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Het Franse kabel- en telecombedrijf Altice rekent er nog altijd op dit jaar te kunnen groeien. In het eerste kwartaal kreeg de onderneming, die een notering heeft aan de beurs in Amsterdam, er meer particuliere en zakelijke klanten bij in haar thuisland. Altice, dat ook in onder meer Portugal en Israël actief is, zag daardoor de omzet en winst iets toenemen.