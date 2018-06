AEX deze week nog op 420?

De index heeft nu de drie ma’s achter zich gelaten en met zowel de Trend- als de Signaalscore maximaal positief is de richting duidelijk. Dinsdag werd ook de top van 24 juli op 409,98 uitgenomen en de index lijkt nu op te stomen naar de hoogste 2014 slotstand van 3 juli op 419,53. De laatste keer dat we een slot boven de 420 zagen was op 30-6-2008 op 425,93 aan de vooravond van een zeer forse daling (3 maanden later lag het slot op 331,45!). Nu hebben we echter met een totaal andere situatie te maken en moeten we zelfs niet uitsluiten dat de index deze week - met nog slechts 1,6% te gaan - nog op de 420 uitkomt.

De index opent donderdag echter lager op 412,28 (slot woensdag op 413,19) en een ratio stijgers/dalers van 7:18 met als grootste daler Gemalto -6% Opwaarts is het doel eigenlijk zonder enige weerstand de 420. Neerwaarts vinden we na de 410, de ma-50 en de ma-10 rond de 406 en een zware weerstand zone op 403/404. De belangrijke ma-200 ligt verder weg op 400.

