Forse daling winst bij OCI door druk op prijzen van kunstmest

Die ebitda kwam weliswaar 75% lager uit bij $325,6 miljoen, maar de markt gokte dat het concern, zetelend in de Amsterdamse Honthorststraat maar met veel activiteiten op park Chemelot in Limburg, $313 miljoen zou kunnen opleveren.

Over het eerste halfjaar is de ebitda $622 miljoen, zo blijkt uit cijfers die woensdagochtend voorbeurs werden gepresenteerd.

De omzet zakte op jaarbasis vergeleken met 52% tot $1,37 miljard. Hier werd analisten negatief verrast: er was gerekend op $1,44 miljard omzet.x

Kostenbesparing

Ceo Ahmed Khaled El-Hoshy kondigt een kostenbesparing van minimaal $100 miljoen per jaar aan. Daarvan komt zeker $50 miljoen ten laste van het onderdeel Fertiglobe.

Vooraf werd al gerekend op een lagere omzet en winst. Prijzen in de markt van stikstofkunstmest en methanol staan onder druk.

Oci boekte vorig jaar een omzet van €9,7 miljard. Het zet telkens stappen naar uitbreiding in waterstofgassen.

In het eerste kwartaal behaalde Orascom Construction Industries (OCI) vanwege ‘significant lagere verkoopprijzen en volumes’ een 41% lagere omzet ($1,4 miljard) en een 65% afname in zijn aangepaste winst ($336 miljoen) vergeleken met dezelfde maanden vorig jaar.

Ingreep

Het bedrijf houdt zijn activiteiten tegen het licht. Afgelopen kwartaal meldde het bestuur aan een 'allesomvattende evaluatie' te werken.

In Nederland heeft OCI naast de kunstmestproductie in Geleen, methanolproducent BioMCN in Groningen.

De markt keek uit naar een aankondiging over de strategie. OCI lag al onder druk van Inclusive Capital Partners van de activistische belegger Jeff Ubben. Hij bezit 5% van de OCI-aandelen eist dat het bedrijf dat zelf is ontstaan uit de fusie en overname van DSM Agro en DSM Melamine van chemieconcern DSM in Geleen, zijn strategische opties onderzoekt.

De koers ligt ver achter bij zijn onderliggende waarde. Ook de verkoop van bedrijfsonderdelen zou dan mogelijk moeten zijn om aandeelhouders meer waarde te bieden.

De markt kijkt meer naar wat de zeer vermogende Arabische broers Nassef en Samih Sawiris, doen, omdat zij samen een kleine 44% van de aandelen OCI in handen hebben.