Wall Street staakt opmars

De Dow-Jonesindex van 30 hoofdfondsen eindigde met een winst van 0,1 procent op 17.122,01 punten. De breed samengestelde S&P 500 sloot nagenoeg onveranderd op 2000,12 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq week met 4569,62 punten eveneens nauwelijks af van de slotstand van de voorgaande dag.

De zorgen over Oekraïne, Irak en de Gazastrook werden op de aandelenbeurzen de afgelopen tijd ingeruild voor de verwachting dat centrale banken de economie de komende tijd blijven ondersteunen. In de VS wordt erop gerekend dat de Federal Reserve de rente nog een lange tijd heel laag houdt. In Europa groeit de verwachting dat de ECB extra maatregelen zal nemen om de inflatie aan te jagen. De Duitse minister van Wolfgang Schäuble zei woensdag echter dat die verwachtingen overdreven vormen hebben aangenomen.

Tiffany & Co

De Amerikaanse verkoper van juwelen en andere luxegoederen Tiffany & Co won 1 procent. Het bedrijf maakte meevallende kwartaalcijfers bekend en verhoogde zijn winstverwachting voor het gehele jaar.

Wapenfabrikant Smith & Wesson leverde daarentegen bijna 14 procent in. De producent van pistolen en geweren zag de verkoop vorig kwartaal verslechteren en verlaagde zijn prognoses voor het gehele boekjaar. Smith & Wesson profiteerde lange tijd van een stijgende vraag naar vuurwapens door de verwachting dat de wapenwetten in de VS zouden worden verscherpt. Maar strengere landelijke wapenwetten zijn vooralsnog uitgebleven, waardoor de vraag weer inzakt.

De prijs van een vat Amerikaanse olie stabiliseerde op 93,82 dollar. De euro was woensdagavond met 1,3193 dollar ongeveer evenveel waard als bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.