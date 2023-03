Enzio’s partner overleed op reis, ticketgeld terugkrijgen bleek lastig

Het stel kocht twee enkele reis-tickets op en neer naar Nederland, bij TUI en KLM. „Dat was goedkoper.” Maar vier dagen voor de vlucht met TUI naar Nederland overleed opeens de partner van Enzio, die diens naam liever niet in de krant wil.

„Ik heb nog diezelfde dag met TUI contact opgenomen. Maar ze wilden niet vergoeden”, vertelt hij. De luchtvaartmaatschappij noemde het voorval in een mail vreselijk, maar noemde het overmacht. Later bood men aan slechts de luchthavenbelasting terug te betalen.

„Dat is tientjeswerk. Die hoor je altijd terug te krijgen, of je nou gewoon niet komt opdagen, ziek bent of zoals in dit geval bij een overlijden”, zegt Roel Elshout van Vlucht-vertraagd.nl. Zowel hij als TUI wijzen er bovendien op dat een annulerings- of reisverzekering in dit geval zal uitkeren.

Creditcard

Maar die hadden Enzio en zijn partner niet. „We hadden deze keer met iDeal afgerekend in plaats van met creditcard, wat we normaal doen”, legt hij uit. Via de creditcard krijg je vaak een vorm van verzekering over je aankopen.

Zonder verzekering ben je ervan afhankelijk of de airline deze dramatische omstandigheid heeft opgenomen in de voorwaarden of niet. KLM heeft dat bijvoorbeeld wel, TUI niet. TUI betaalde uit coulance alsnog het bedrag terug. Elshout wijst er wel op, dat als je samen reist met je partner, alleen het ticket van de overledene wordt vergoed.