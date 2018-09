Boete RBS voor slechte advisering

Dat heeft de Britse financiële waakhond, de FCA, woensdag bekendgemaakt. Omdat RBS 'in een vroeg stadium schikt', krijgt de bank 30% korting op de boete, die eigenlijk meer dan £20 miljoen zou zijn.

De toezichthouder controleerde steekproefsgewijs hypotheekverkopen in 2012 en kwam tot de conclusie dat het advies van RBS daarbij te wensen overliet.

Bestedingsruimte

Volgens de toezichthouder is onder meer niet de volledige bestedingsruimte van een klant meegenomen in het advies. In het algemeen heeft een meerderheid van de klanten 'niet het gepaste advies' gekregen.

RBS, voor 81% in handen van de Britse staat, heeft beloofd contact op te nemen met 30.000 klanten die in de betreffende periode hypotheekadvies hebben gekregen. Die klanten krijgen de kans om eventuele klachten te uiten over het advies.

Libor

De boete is een nieuwe tegenslag voor topman Ross McEwan, die sinds oktober vorig jaar de scepter zwaait en sindsdien bezig is met een herstructureringsoperatie. Eerder kreeg RBS al een boete van £390 miljoen in het Libor-schandaal.