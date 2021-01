Verzekerden opnieuw honkvast bij zorgpolis

Het gaat om voorlopige cijfers, meldt Zorgverzekeraars Nederland. Zo zijn verzekerden die voor 31 december hun oude polis hebben opgezegd, maar nog geen nieuwe hebben afgesloten nog niet meegerekend. Zij hebben daar tot 31 januari de tijd voor.

Ook het schrappen van de korting op de collectieve zorgverzekering in 2023 zorgt opnieuw niet voor meer overstappers. Vorig jaar werd de collectieve korting op de basiszorgpolis al gehalveerd van 10% naar maximaal 5%. Verwacht werd dat meer mensen daardoor zouden overstappen.

Corona

Volgens Zorgverzekeraars Nederland hebben wel veel meer mensen zich georiënteerd op het aanbod van zorgverzekeringen. „In 2020 stond de zorg door corona extra in de belangstelling. Het lijkt erop dat daardoor meer verzekerden informatie over het polisaanbod hebben ingewonnen voordat zij ervoor kozen over te stappen of bij hun zorgverzekeraar te blijven”, aldus de koepelorganisatie.

Het overstapercentage schommelt al jaren tussen de 6 en 7%. Eind februari wordt het definitieve aantal overstappers bekendgemaakt. Dat kwam vorig jaar uit op 6,5%.