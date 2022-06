Dupe van Schiphol-chaos: kan ik fluiten naar mijn geld en vakantie?

Binnenland

’Kabinet zet mes in Schiphol: luchthaven moet zeker 10 procent inkrimpen’

Het mes gaat niet alleen deze zomer in Schiphol, ook op de lange termijn gaat het kabinet snijden in het aantal vluchten. De luchthaven moet zeker 10 procent inleveren. Er staat een krimp op stapel van 50.000 naar in elk geval 450.000 vliegbewegingen per jaar. Mogelijk moet dat zelfs 420.000 worden....