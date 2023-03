Betalen wordt online nog sneller en kan ook nog uitgesteld

Na de zomer kunnen gebruikers vooraf bij iDEAL hun eigen voorkeuren invoeren, zoals de bankrekening waarvan de online bestellingen moeten worden betaald, het vaste bezorgadres en andere bezorgopties die standaard gelden. Hoofd producten Amos Kater bij Currence: „Zo kunnen consumenten met één klik de bestelling plaatsen.” Het voordeel is ook dat iDEAL achter de schermen de betaling op snelle wijze regelt, zodat de winkelende consument op de site van de webwinkel kan blijven.

Nieuwe stap

Kater vertelt dat met deze nieuwe stap, ook andere betaalvormen mogelijk worden. „Zo bekijken we hoe bepaalde producten in delen kunnen worden betaald.” Hij noemt een wasmachine als voorbeeld. „Dat is een flinke uitgave die niet iedereen in een keer kan doen. We denken er aan de consument in drie keer het bedrag te laten betalen, zoals op de data waarop het salaris wordt gestort. Die zijn vooraf in te plannen.”

Dat gespreide en uitgestelde betalen is overigens renteloos. Al geeft Kater na doorvragen toe dat hij niet weet of de producent het niet toch gaat doorberekenen aan de consument. „De verkoper betaalt ons een vergoeding voor het feit dat het gespreid betaald kan worden.”

Vakanties niet

Overigens noemt hij met nadruk het woord ’bepaalde’ producten. „Want de categorie producten waarvoor dit geldt, moet er wel bij passen. Een vakantie bijvoorbeeld kun je niet in delen betalen.” IDEAL, dat 18 jaar bestaat, is hard gegroeid. Wel 70% van alle aankopen in Nederland wordt betaald via iDeal. „En het is veilig, je moet altijd eerst inloggen bij een bank, die gegevens zijn goed beschermd.”