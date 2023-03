Betalen wordt online nog sneller en kan straks ook uitgesteld

Om te zorgen dat mensen (nog) sneller online kunnen betalen komt Currence met een nieuwe betaalmethode. Na de zomer kunnen gebruikers vooraf bij iDeal hun eigen voorkeuren invoeren, zoals de bankrekening waar online bestellingen van moeten worden betaald, het bezorgadres en andere bezorgopties. Als alles is ingevuld, kunnen klanten met één druk op de knap de bestelling plaatsen. IDeal regelt dan achter de schermen de betaling, zodat de winkelende consument op de site van de webwinkel blijft. Zo blijven zullen ondernemers meer bestellingen krijgen.

Niet helemaal nieuw

In Emerce laat hoofd producten Amos Kater bij Currence weten dat deze manier ook weer niet helemaal nieuw is. „Aan de achterkant draait het nieuwe platform al lang. De consumentenkant echter gaat over een paar maanden pas live.” Daarnaast vertelt Kater aan het online medium dat met het nieuwe iDeal ook andere betaalvormen mogelijk worden. ’Te denken valt aan gespreid betalen en uitgesteld betalen. Dat houdt in: een betaling agenderen om op een later moment uit te voeren.’ Het hoofd meent dat ’dit nieuwe platform snellere innovatie en productlanceringen toestaat’. Wel 70% van alle aankopen in Nederland wordt met betaald via iDeal.