Uit hotel gejaagde Rutte ongekend populair

Premier Mark Rutte voerde tijdens het Wereld Economisch Forum in het Zwitserse Davos weer vele interessante gesprekken. Maar het interessantste nieuws voor DFT-bezoekers was dat Rutte, zijn ministers en de meereizende assistenten door de woekerprijzen die hotels in of nabij Davos vragen, uitweken naar een bijna 40 kilometer verderop gelegen dorp.

Bekijk ook: Rutte en zijn ploeg hotel in Davos uitgejaagd

Een opbeurend artikel over het nieuwe loonstrookje was ook populair. Want de meeste Nederlanders gaan er minimaal enkele tientjes per maand op vooruit.

Helaas is er op het pensioenfront ondanks de sterke beleggingsresultaten en de recent weer opgelopen rentes weinig positiefs te melden. Veel pensioenfondsen staan er nog steeds slecht voor.

Bekijk ook: Donkere luchten boven pensioen

Voor het door vele aardbevingen getroffen Groningen was er wel een lichtpuntje, althans voor huiseigenaren. Een woonhuis was in het vierde kwartaal 8,4% duurder dan een jaar eerder.

Maar laten we niet te optimistisch zijn. Dat is in ieder geval ook de boodschap van Aegon-topman Alex Wynaendts. Hij ziet de extreem lage rente en oplopende schulden van bedrijven en burgers als een serieus risico.