Dashboard beleggen

Om de nodige groene, koopwaardige lampjes op mijn Dashboard te krijgen, alsook de rode, verkoopwaardige lampjes, zal ik met behulp van objectieve metingen moeten vaststellen hoe het is gesteld met de trend en het sentiment op de speelvelden. Ik zal niet teveel in detail treden, maar kort aangeven welke metingen ik doe als voedingsbron voor mijn Dashboard. Hiertoe raadpleeg ik de vier componenten van mijn marktlens, te weten de candlestick, de sleepkabel, de spanningsmeter en de swingteller.

Ter illustratie heb ik de AEX weekgrafiek toegevoegd. Herkent u straks alle marktlenscomponenten?

Weekly candles

Als ervaren doe-het-zelf belegger hoef ik u natuurlijk niet meer uit te leggen wat een candlestick is. De kaars op de weekgrafiek met wit of zwart lichaam, ter illustratie van een stijgingstendens (witte candle) of dalingstendens (zwarte candle). Welnu, u zult begrijpen dat elk koopscenario sowieso gepaard moet gaan met witte candles. Idem als de beer de touwtjes in handen neemt, dan moet als basis conditie gelden dat de candle zwart is.

Sleepkabel

Als trendvolgende indicator staat steevast in mijn marktlens de 55 SMA, ofwel de Simpel Moving Average over een periode van 55 weken (ik werk met weekgrafieken, weet u nog?), ook wel sleepkabel genoemd. Deze indicator geeft aan of er sprake is van een uptrend of downtrend als conditie (koers boven of onder de lijn) of als signaal (koers snijdt de lijn opwaarts of neerwaarts). U mag thans zelf aangeven welke conditie of welk signaal valide moet zijn bij een koopscenario of verkoopscenario. Ik help u een handje met de volgende one-liner “Koop of beleg in de richting van de trend”.

Spanningsmeter

Om sentiment of zoals u wilt emotie op het veld te kunnen meten (en dan met name overdreven reacties van kopers en verkopers) gebruik ik mijn Dynamische RSI. Velen van u kennen deze spanningsmeter wel, de rode lijn kronkelend tussen de groene en blauwe OBOS lijnen. De spanningsmeter voedt mijn Dashboard met een heel scala aan condities en signalen. Belangrijkste waarschuwingen zijn natuurlijk de OB- en OS signalen, waarbij gewezen wordt op topvorming of bodemvorming. Maar ook de 50-lijn speelt een belangrijke rol. Hier ontbreekt de ruimte om alles uiteen te zetten. Ik verwijs u graag naar mijn Tutorial Dashboard Beleggen, waarin alles haarfijn uit de doeken wordt gedaan. Voor u de volgende examenvraag: wat is de stand van de RSI als het raadzaam is om de winst op een kooppositie te verzilveren?

Swingteller

Een vrij nieuwe indicator is mijn swingteller, ofwel versnellingsmeter. Ik heb deze indicator in het ‘laboratorium’ gemaakt. In de eerder genoemde Tutorial staat uitgebreid omschreven hoe de swingteller werkt. Voor nu is het van belang te onthouden dat een significante koersrally, ofwel upswing, in kaart wordt gebracht met een blauwe getallenreeks 1 t/m 9. Een significante daling wordt weergegeven met een rode string -1 t/m -9. Kortom, als de swingteller op +1 springt is er een zeer gerede kans dat de koers zal stijgen. Na de swing +9 is er een goede kans dat er een top aankomt.

Weer even een testvraag: als de koers met een zwarte candle een dalende trend start door onder de sleepkabel te duiken, welke stand op de swingteller bevestigt dan de start van een berenrit?

De lampjes

De oplettende lezer heeft in de gaten dat de vier componenten van mijn marktlens een veelheid aan signalen en condities oplevert. Maar hoe verschijnen dan de groene en rode lampjes op mijn Dashboard? Dat ga ik u verklappen aan de hand van een eenvoudig voorbeeld. Ik doe een kleine aanslag op uw fantasie, blijf er even bij.

Stel, er verschijnt een witte candle, dat is natuurlijk veel te ‘mager’ om een koopadvies af te geven. Het wordt interessanter als daarbij de koers de SMA lijn opwaarts kruist (2 positieve signaal). Als ook de RSI de 50-lijn opwaarts kruist (3 positieve signaal) en de swingteller op +1 springt (4 positieve signaal) dan zijn er voldoende aanwijzingen voor een koersstijging. Dan branden er vier groene lampjes, hetgeen voldoende is voor een zogenaamde UP setup. Een UP setup is voor de actieve belegger een positief getint beleggingslandschap waarin het aantrekkelijk is om aankopen te doen.

Sinds kort coach ik dan dat er sprake is van een EL conditie, ofwel een Enter Long situatie, doe nieuwe of additionele aankopen. Nu zijn er meerdere combinaties van signalen en condities mogelijk die kunnen leiden tot een UP status of EL conditie. Deze combinaties zitten allemaal in mijn Dashboard mechaniek verstopt.

Beleggingslandschappen

Behalve de UP status is er ook de DOWN status, juist het landschap waarin je vooral niet wilt beleggen. Voor beleggers die met Turbo’s en Opties werken, coach ik dan een ES conditie, ofwel een Enter Short conditie, doe maar mee met short posities.

Na een koersrally kan er getopt worden, de stierenrit is klaar. Dan kan mijn Dashboard een RESISTANCE status afgeven. Hoog tijd om eerder ingenomen koopposities te verzilveren. Ik coach dan ook een bijbehorende XL conditie, ofwel Exit Long. Tot slot het laatste beleggingslandschap, te weten SUPPORT, ofwel bodemvorming na een forse koersafstraffing in een downtrend. De beren zijn klaar met hun rit, er zal een herstelbeweging komen. Mooi moment om de short posities te sluiten. Ik meld dan ook een XS (Exit Short) conditie

Meten en weten

Ik kan mij voorstellen dat het lastig is om alle informatie over mijn Dashboard Beleggen in één keer te vatten. Daartoe is de methodiek te omvangrijk. Maar in de kern van het verhaal is de uitslag steeds een van de vier typen landschappen met bijbehorend coaching advies, te weten UP-EL, RESISTANCE-XL, DOWN-ES en SUPPORT-XS. Met deze formules in de hand, keurig voor u gemeten, weet u wat u als gedisciplineerde belegger het beste kunt doen. In bijgaande figuur staat een stukje afgebeeld van mijn wekelijkse Dashboard publicatie met alle rangen en standen bij elkaar. Wilt u de gehele publicatie inzien en wekelijks raadplegen, klik dan hier. Tot slot enkele praktische voorbeelden die thans actueel zijn. Voor AHOLD en AKZO mogen short posities worden gesloten. Voor Elsevier geldt een hernieuwd koopadvies (EL). Ook voor Ziggo zijn de vooruitzichten positief. Als laatste voorbeeld noem ik Apple uit het buitenland universum. Deze week een nieuwe EL conditie en prompt staat de koers boven de $100, leuk he!

