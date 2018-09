Tien buitenkansjes

Kelley Wright, de drijvende kracht achter Investment Quality Trends, schuimt met enige regelmaat de Amerikaanse markten af naar aandelen die een hoog rendement in het vooruitzicht stellen, zowel qua koers als dividend. De koersontwikkelng moet beleggers helpen bij de opbouw van hun vermogen en het dividend dient als uitvalsbasis om geld te genereren voor hun huidige dan wel toekomstige behoeften. Timely Ten Voor zijn zogeheten Timely Ten is Kelley Wright dan ook voortdurend op zoek naar buitenkansjes, naar ondergewaardeerde kwaliteitsaandelen met een aantrekkelijk dividendrendement. De Timely Ten is niet zomaar een lijst met koopwaardige dividendaandelen voor de komende maanden, het is een uitgekiende selectie van aandelen die het in de komende vijf jaar goed zullen presteren. Beleggen is geen sprint, wel een marathon. De aandelen die nu op basis van de expertise van I.Q. Trends bovendrijven, beschikken in de regel over een betrouwbare dividendgeschienis, een koers-winstverhouding van 15 of minder, keren minder dan 50 procent (75 procent voor nutsbedrijven) uit, een schuldratio van 50 procent of minder (75 procent voor nutsbedrijven) en een S&P Dividend & Earnings Quality ranking van A- of beter. Vijf jaar geleden De buitenkansjes die eind maart 2009 door Kelley Wright werden geselecteerd, sprokkelden in de vijf jaar daarop aan dividend en koerswinst een rendement van 167,8 procent bijeen versus een totaalrendement van 161,1 procent voor de S&P 500, respectievelijk op jaarbasis 10,9 en 10,0 procent. De tien van nu De tien aandelen die hij nu namens I.Q. Trends naar voren schuift, zijn:

