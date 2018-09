'Imtech overleeft, aandeelhouders bloeden'

Imtech kondigde dinsdag aan voor 600 miljoen euro nieuwe aandelen uit te gaan geven en de ICT-divisie te verkopen voor 255 miljoen euro. Tevens heeft Imtech een akkoord bereikt met de banken over nieuwe afspraken waardoor de rentelasten flink zullen dalen.

Vanwege de lage beurskoers van Imtech (slotstand maandag was 39 eurocent) moeten volgens Van Beek heel veel nieuwe aandelen worden uitgegeven, waardoor het belang van de huidige aandeelhouders sterk verwatert en de nettowinst per aandeel vrijwel geheel zal verdampen. ,,Imtech heeft tijd gekocht, maar voor de aandeelhouders blijft weinig over'', zei Van Beek.

Rusland

Rabobank gaf aan dat de omzet van Imtech in het tweede kwartaal met 1,1 miljard euro iets lager was dan verwacht. Het verlies was daarentegen hoger dan voorspeld. Dit kwam onder meer door hoge reorganisatie- en advieskosten en de sluiting van Imtech in Rusland.

Analist André Mulder van Kepler Cheuvreux verwacht dat Imtech, dankzij de emissie en de verkoop van ICT en met een operationele ebitdamarge van 3 procent, zijn schuldenlast in 2016 kan afbouwen tot 170 miljoen euro. De verhouding tussen nettoschuld en de ebitda komt dan op 1,3.

Belegging

KBC Securities sprak van een enorme emissie, die samen met de opbrengst van ICT duidelijk helpt bij de aanpak van de schuldenlast. Analist Dirk Verbiesen ziet echter nog geen aantrekkelijke belegging in het aandeel Imtech. Daarvoor moet het momentum voor het bedrijf verbeteren, zodat vooruitgang kan worden geboekt richting de doelen voor de middellange termijn.

Ondanks de verwachte gevolgen voor aandeelhouders werden de berichten van Imtech positief ontvangen aan het Damrak. Het aandeel Imtech, dat afgelopen maanden zwaar onderuit is gegaan, noteerde dinsdag om 10.00 uur ruim 7 procent in de plus op 0,42 euro.