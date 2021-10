Hoe Elon Musk zich opwerkte van whizzkid naar multimiljardair

Voetbal

Spraakmakende overname Newcastle United door Saoedisch investeringsfonds is een feit

De kogel is door de kerk. De veelbesproken overname van Newcastle United door een Saoedisch investeringsfonds is een feit. Dat maakte de club donderdag bekend. Het consortium neemt het aandelenpakket voor zo'n 350 miljoen euro over van Mike Ashley.