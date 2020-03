Volatiele AEX herstelt naar 480 punten

De AEX stond om 15:15 uur op 1% winst op 480,2 punten. De AMX hield 2,6% wint op 656,1 punten.

De Franse beurs stak negatief af en vertoonde 0,2% verlies. De Britse FTSE 100 won 0,9%, de Duitse DAX hield 0,2% over.

„Er komt weer wat steun in de markt. We hebben ook zo’n vreselijke neergang in aandelen gehad. Her en der is het nog steeds schrikken, maar het lijkt alsof de markt het slechte nieuws alweer heeft ingecalculeerd”, zegt handeaar Daam-Martijn van Holst van ABN Amro over de markten.

Er is weinig reden voor optimisme, aldus ING. Alle leed is nog niet in de koersen verwerkt, stelt analist Simon Wiersma. „De winstgroeiverwachtingen zijn nog veel te rooskleurig en de trend in het aantal nieuwe coronabesmettingen is helaas nog altijd opwaarts.”

De Dow Jones noteerde 0,8% verlies, de S&P 500 raakte 0,9% kwijt, de Nasdaq 0,5%.

De markt keek uit naar de nieuwe huizenprijscijfers, de inkoopmanagersindex van Chicago en de Conference Board, de index van het consumentenvertrouwen. Richtgetal is verwachte daling van 130,7 tot 110 punten.

BlackRock zag een flinke verplaatsing van kapitaal vanuit obligaties richting aandelen.

Brentolie werd 2,5% meer waard bij $27 per vat.

De euro verloor 0,9% tot $1,093. Volgens valutahandelaar Monex sterkt de dollar aan met zicht op extra steun in Washington, terwijl Eurogroep-voorzitter Centeno waarschuwde voor begrotingsproblemen in eurolanden. Het Britse pond herstelde 0,6% tegen de euro. Cryptomunt bitcoin (-0,6%) bleef onder $6500.

Galapagos en Arcelor leiden

Bij de hoofdfondsen ging ArcelorMittal (+6,7%) aan kop. De melding dat de staalproductie tijdelijk wordt teruggeschroefd, viel goed bij beleggers.

Shell klom 5,3%, gesteund door het herstel van de olieprijzen. Beleggers leken zich ook op te trekken aan de melding door de olie- en gasgigant dat de liquiditeit na afboekingen nog goed is. Het haalde een kredietlijn van $12 miljard binnen. De coronacrisis en de prijzenoorlog hebben de resultaten in maart wel sterk gedrukt.

Ook chiptoeleverancier ASMI trok veel kopers: +4,2%.

Biotechnologiebedrijf Galapagos steeg 2% nadat het door Degroof Petercam op de kooplijst werd geplaatst.

Verfproducent AkzoNobel, die aangaf sterk geraakt te worden door de coronacrisis, leverde 1,9% in.

Financials presteerden gemengd: ING, dat maandag in reactie op het schrappen van zijn dividend al fors inleverde, verloor nog eens 3,2%. ABN Amro hield 1,1% winst, terwijl Aegon 1,2% verloor, ASR 0,9% steeg en NN Group 1,8% pluste.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield herwon 2,8%.

Bij de middelgrote fondsen stond Air France KLM met een winst van 6,9% bovenaan. KLM overweegt om de temperatuur van reizigers te gaan meten voordat ze aan boord mogen. Het kabinet stelde de heropening van vliegveld Lelystad met een jaar uit.

Vastgoedfonds WDP steeg met 7,8%. Het kreeg en koopadvies van Kepler Chevreux. Aperam pluste met 5%.

Bouwbedrijf BAM bleef achter met 1% verlies in reactie op het schrappen van zijn prognose en het dividend.

Market maker Flow Traders, die vooral met grote schommelingen op de aandelenbeurzen goed verdient, leverde 1,7% in.

Smallcap TomTom steeg 3,5%, in reactie op het intrekken van zijn prognose voor dit jaar. Het navigatiebedrijf liet ook weten zijn aandeleninkoopprogramma op te schorten. ING noemt de mededelingen geen verrassing en handhaaft zijn koopadvies.

NIBC klom met 1,8% tot €7,22. De zakenbank stelt de dividendbetaling uit vanwege de coronacrisis. Volgens ING hoeft dit geen gevolgen te hebben voor het overnamebod van €9,85 door de Amerikaanse investeerder Blackstone.

De Rabobank certificaten zakten op de lokale markt met 14%. Maandag kon er niet in deze stukken gehandeld worden, nadat Rabobank zondagavond aankondigde het dividend tot eind oktober te schrappen.

FastNed steeg 11,7%. Het snellaadbedrijf heeft zijn afzet sinds medio maart met 70% zien dalen vanwege de crisis. Blijkbaar hadden beleggers een nog slechter bericht verwacht. Snowworld pakte nog eens 22% koerswinst.

Veon won 6,1%. Het telecombedrijf meldde dat de coronacrisis onder meer leidt tot toeleveringsverstoringen en winkelsluitingen.

