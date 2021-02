Automakers zetten Japanse beurs op kleine winst

In China en Zuid-Korea zijn de financiële markten donderdag en vrijdag gesloten. In Tokio hebben beleggers donderdag ook een dag vrij vanwege een nationale feestdag. In Hongkong is de markt donderdag een halve dag open en blijft de beurs vrijdag dicht.

De Nikkei in Tokio sloot uiteindelijk 0,2 procent hoger op 29.562,93 punten. De Japanse hoofdindex is sinds het begin van het jaar al met meer dan 7 procent gestegen en beweegt rond het hoogste niveau sinds 1990. De opmars wordt aangevoerd door de Japanse exportbedrijven die naar verwachting zullen profiteren van het wereldwijde economische herstel van de coronacrisis.

Honda dikte 5 procent aan en Nissan won bijna 4 procent. De automakers kwamen dinsdag na de slotbel al met resultaten en herstellen sneller dan verwacht van de coronacrisis. Ook lijken de twee bedrijven minder last te hebben van de chiptekorten in de autosector die bij andere merken zorgen voor productievertragingen. Toyota (plus 2 procent) opende woensdag de boeken en schroefde zijn winstverwachting op na sterke prestaties in het afgelopen kwartaal. Daarnaast maakte start-up Aurora bekend samen met Toyota en auto-onderdelenmaker Denso te werken aan het op grote schaal bouwen en inzetten van zelfrijdende auto's.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 1,7 procent hoger en de beursgraadmeter in Shanghai steeg 1,2 procent. Uit cijfers van de Chinese overheid bleek dat de consumentenprijzen in januari met 0,3 procent zijn gedaald ten opzichte van een jaar geleden. De prijzen die producenten vragen voor hun producten namen daarentegen met 0,3 procent toe op jaarbasis dankzij het herstel in de industriële sector.