'Unibail-Rodamco had Corio en Klépierre moeten kopen'

Klépierre, in Frankrijk beursgenoteerd, bood vorige maand €7,2 miljard op Corio, dat een beursnotering aan Beursplein 5 heeft. Corio is in ons land vooral bekend als de eigenaar van winkelcentra als Hoog Catherijne en Alexandrium.

Volgens de Franse analisten maakte Unibail-Rodamco een fout door zich niet in de overnamestrijd te mengen. Het vastgoedbedrijf heeft zelf een marktwaarde van €19,3 miljard.

Duitsland

Société Générale is meer te spreken over Unibails expansie naar Duitsland, waar het vastgoedfonds zich richt op grote winkelcentra. De gang naar Duitsland kan volgens de analisten een eerste stap zijn naar uitbreiding buiten continentaal Europa.

Unibail-Rodamco krijgt van Société Générale een upgrade van 'houden' naar 'kopen', met een koersdoel van €229. Het aandeel stond om kwart voor elf 1,4% in de plus op €200,25.