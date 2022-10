Dit maakt werknemers gelukkig: ’Leaseauto is minder belangrijk’

Onder de respondenten werkt 56% wel eens thuis, terwijl 19% dat wel wil maar er geen mogelijkheid voor heeft en 10% dat niet doet, maar wel graag zou willen. Slechts 15% kan thuis werken, maar doet dat bewust niet.

Sportschool

Dat thuiswerken populairder is geworden is een inkopper, maar HP ziet meer verschillen met de tijd voor corona. Zo behoorden destijds een leaseauto of een sportschoolabonnement tot de grootste bijdragers voor werkgeluk; inmiddels zijn flexibiliteit van werkplek en ook het hebben van een goede werkplek – zowel op kantoor als thuis – belangrijker. Toch zijn salaris, bonus en waardering nog de dingen waar mensen het meest gelukkig van worden.

Maar liefst 75% van de respondenten zegt gelukkig te zijn in zijn of haar werk. Daarbij is de inhoud van de werkzaamheden het meest bepalend voor het plezier in werk, gevolgd door de vrijheid en het vertrouwen dat de werkgever geeft en ook flexibiliteit in werktijden.

Ict-problemen

Opvallend is verder dat 35% van de Nederlanders gedurende een doorsnee week geen ict-problemen ervaart. Een even groot deel heeft gedurende het jaar dan ook geen ict-ondersteuning nodig. Inmiddels kunnen die in twee van de drie van de gevallen op afstand worden opgelost.

Een kwart zegt echter dat er per week wel tien tot dertig minuten verloren gaat aan computerproblemen. Inlogproblemen komen daarbij het meest voor. Wanneer mensen een uur tijdswinst zouden behalen door minder it-problemen, ze deze het liefste besteden aan tijd met gezin of sporten.