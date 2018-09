Roche trekt de beurs voor overname

Roche biedt 74 dollar per aandeel Intermune en wil de transactie volledig in contanten afhandelen. Het bod geeft aandeelhouders een premie van 38 procent op de slotkoers van het aandeel InterMune afgelopen vrijdag. Het bod wordt door het bestuur van het Amerikaanse bedrijf gesteund.

InterMune richt zich onder meer op de ontwikkeling en het op de markt brengen van behandelingen tegen aandoeningen aan het ademhalingsstelsel. Het ontwikkelde daarbij onder meer een medicijn tegen longfibrose, een longziekte die voorheen ongeneeslijk was. Dat middel is inmiddels goedgekeurd door autoriteiten in Europa en Canada. Roche is 's werelds grootste fabrikant van medicijnen tegen kanker.

In beweging

De overname is de vierde van Roche dit jaar en de grootste van de afgelopen 5 jaar. In 2009 werd het biotechnologiebedrijf Genentech voor 47 miljard dollar gekocht.

De medische sector is de laatste tijd volop in beweging met fusies, overnames en pogingen daartoe. Zo koopt de Amerikaanse farmaceut AbbVie zijn in Dublin gevestigde brachegenoot Shire voor ongeveer 40 miljard euro, sloot het Zwitserse Novartis een reeks miljardendeals en verkoopt het Amerikaanse Merck zijn consumentendivisie aan Bayer voor meer dan 10 miljard euro.

Verder trachtte de Amerikaanse farmaceut Pfizer tevergeefs het Britse GlaxoSmithKline (GSK) over te nemen voor omgerekend 86 miljard euro en probeert Valeant nog altijd de Botox-maker Allergan te kopen. Daar ligt nu een bod ter waarde van zo'n 40 miljard euro op tafel.