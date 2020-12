Banken VS houden Wall Street in toom

Ⓒ AFP

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York moesten maandag bij de start overwegend licht terrein prijsgeven, na de recordstanden van vrijdag. Beleggers in New York reageren onder meer op de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en China. Verder zijn de markten in afwachting van een akkoord over een nieuw coronasteunpakket waar al maanden over wordt onderhandeld.