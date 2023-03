’Ondernemers ontevreden in Nederland’

De grootste zorgen die ondernemers hebben, gaan over het grote tekort aan personeel (53%), de regeldruk en vergunningverlening (50%), de hoge energiekosten (39%) en de belastingen en premies (38%). Bijna één op de acht ondernemers ziet zelfs geen toekomst meer om in Nederland hun bedrijf te houden, en overweegt een stap naar het buitenland. Daarnaast denkt zelfs één op de tien ondernemers er serieus aan om nog dit jaar met het bedrijf te stoppen. Vooral de horeca en de groot- en detailhandel zijn niet positief over hun toekomst hier in Nederland. Een kleine 20% van alle ondernemers zegt dit jaar dan ook niet meer in Nederland te investeren.

Politiek lastig

Waar ondernemers vooral last van zeggen te hebben, zijn de politieke besluiten. Want bijna alle ondervraagde ondernemers (meer dan 2000) vinden dat deze besluiten invloed hebben op de bedrijfsmatige keuzes, en dat zeggen vooral de grote ondernemingen. Daarnaast maken ondernemers zich zorgen over de toenemende polarisatie in de samenleving en noemen ze dat een bedreiging voor het ondernemingsklimaat. Ook internationale (politieke) spanningen worden genoemd.