In Rotterdam meeste kans op schade in verkeer

Dat meldt vergelijkingssite Independer op basis van cijfers van de politie en Rijkswaterstaat. In Nederland vonden in 2020 ruim 103.000 verkeersongevallen plaats.

Ouder-Amstel

Opvallend is dat het aantal ongevallen in de Noord-Hollandse gemeente Ouder-Amstel vier keer hoger ligt dan het Nederlandse gemiddelde. Daar werden vorig jaar namelijk 24 verkeersongelukken geteld per 1000 inwoners, terwijl het landelijk gemiddelde op 5,9 ligt. Ook in de gemeenten Midden-Delfland (18,8), Eemnes (15,8) en Oostzaan (15,1) is het aantal ongelukken aan de hoge kant.

Volgens Independer verliezen automobilisten bij schade altijd vijf schadevrije jaren op hun autoverzekering, tenzij de kosten volledig verhaald kunnen worden op een andere verkeersdeelnemer. Minder schadevrije jaren leiden meestal tot een flink duurdere autopolis.