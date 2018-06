Rabo vindt NN koopwaardig

Rabo start het volgen van het aandeel NN met een koopadvies en een koersdoel van €23,50, zo meldt de bank vrijdag in een rapport.

Tal van analisten zijn begonnen met het volgen van NN, de verzekeraar die deze zomer zijn rentree maakte op de Amsterdamse beurs. HSBC is tot nu toe het meest positief, terwijl Morgan Stanley en Nomura wat voorzichtiger zijn.

Volgens Rabo steekt NN positief af bij branchegenoten vanwege drie factoren. Ten eerste het 5% cashdividend dat vanaf 2015 uitbetaald zal gaan worden. Daarnaast is NN bij de beste jongetjes van de klas wat solvabiliteit betreft. En tot slot is Rabo enthousiast over het plan om in Nederland de kosten met 20% terug te brengen tegen eind 2016.

Risico's ziet Rabo-analist Cor Kluis ook voor het aandeel. Zo zijn er eventuele claims in het woekerpolisdossier. De ruwe schatting van Rabo is dat de impact daarvan €600 miljoen kan zijn.

"Een ander risico is dat NN mogelijk Reaal overneemt", schrijft Kluis, al denkt hij dat ASR een logischere koper is. Voor NN zou een overname van Reaal het marktaandeel op de Nederlandse markt voor levensverzekeringen van 22% naar 34% brengen.

Maar ook Reaal krijgt mogelijk nog te maken met rechtszaken in het woekerpolis-dossier, waardoor een overname op dat vlak risico's met zich meebrengt, aldus Rabo.

