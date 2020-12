Beleggers straffen Ajax hard voor CL-uitschakeling

Dat Ajax – voor het tweede jaar op rij – niet overwintert in het belangrijkste Europese bekertoernooi, scheelt miljoenen aan inkomsten. De Amsterdammers moeten, als nummer 3 van hun CL-groep, door in de veel minder lucratieve Europa League.

Ook indirect voelt de club de pijn: de transferinkomsten zullen ook dit jaar niet zo hoog zijn als na de halvefinaleplaats in de Champions League twee jaar geleden. Toen piekte de prijs van een aandeel Ajax op bijna €25, nu is daar nog ongeveer €16 van over.