Graanbedrijf Meneba in Belgische handen

De twee bedrijven hebben samen een kleine vijfhonderd medewerkers in dienst en een gecombineerde omzet van zo'n 350 miljoen euro. Meneba en Dossche Mills maken onder meer bloem en aanverwante graanproducten voor diverse toepassingen in brood en banket, maar ook in diervoeding.

Meneba en Dossche waren enkele jaren geleden samen met andere bedrijven onderwerp van onderzoek naar een groot meelkartel in Nederland, België en Duitsland. Beide bedrijven kregen daarvoor miljoenenboetes opgelegd.