Bedrijfsresultaat Gamma en Karwei onder druk

Hoewel de winstgevendheid onder druk staat, noemt ceo Joost de Beijer van moederbedrijf Intergamma 2022 ’een succesvol jaar’. „Ondanks de nasleep van corona en de oorlog in Oekraïne hebben we opnieuw goede resultaten gerealiseerd”, zegt De Beijer, die sinds september 2022 bij Intergamma aan het roer staat.

Hij spreekt van een ’solide financiële uitgangspositie’ om ’verdere stappen’ te kunnen zetten. Wat die verdere stappen zijn, blijft nog onduidelijk. Intergamma geeft aan dat het investeringen zal doen in opslag en transport om het bedrijf te laten groeien terwijl de klimaatvoetafdruk afneemt. In 2050 wil Intergamma voor haar eigen operatie geen CO2 meer uitstoten.

Kosten

Een verklaring voor de 9% lagere bedrijfswinst voor afschrijvingen belastingen zit hem volgens De Beijer in de ’vaste kosten’ die behoorlijk zijn gestegen. Hij wijst op de gestegen energiekosten en de oorlog in Oekraïne die, zoals bekend, oorzaak is van hogere kosten voor grondstoffen en materialen.

In 2022 zetten de bouwmarkten van Intergamma ruim €1,5 miljard om, en realiseerden zij een bedrijfsresultaat (EBITDA) van €176 miljoen. Dit bedrijfsresultaat is 11,6% van de omzet en dat is minder dan de 13,5% die Intergamma in 2021 realiseerde. Vergeleken met pre-coronajaar 2019 staat Intergamma er beter voor. Dat jaar was het bedrijfsresultaat (EBITDA) €136 miljoen, 9,7% van de omzet die in 2019 net boven de €1,4 miljard uitkwam.