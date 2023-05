Staking legt treinverkeer in Duitsland plat

De nieuwe staking volgt op eerdere acties op het spoor, waardoor het treinverkeer in Duitsland vrijwel geheel plat werd gelegd.

De staking begint om zondagavond 22.00 uur en duurt tot dinsdagnacht 24.00 uur. EVG (Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft) had al gedreigd met nieuwe acties die langer zouden gaan duren om de eisen voor een flink hoger loon kracht bij te zetten. De bond wil dat spoorwerknemers gecompenseerd worden voor de hoge inflatie.

De landelijke staking treft opnieuw regionaal vervoer, langeafstandstreinen en goederenvervoer. EVG zegt dat met de nieuwe actie de druk op Deutsche Bahn en andere spoorbedrijven om in te stemmen met de looneisen „duidelijk wordt vergroot.” De bond zegt ook geen andere keuze te hebben dan opnieuw te staken omdat er amper beweging is aan de onderhandelingstafel. EVG-onderhandelaar Cosima Ingenschay zei op een persconferentie dat het geduld van spoorwerkers op begint te raken en dat een staking van 50 uur noodzakelijk is om aan te tonen hoe ernstig de situatie is.

Hard geraakt

Door de eerdere stakingen in maart en april werd het treinvervoer in Duitsland hard geraakt. Ook internationale treinverbindingen werden verstoord, waaronder slaaptreinen naar Oostenrijk en Zwitserland en treinen tussen Nederland en Duitsland.

EVG vertegenwoordigt circa 230.000 werknemers bij onder meer Deutsche Bahn. De bond eist onder meer een loonsverhoging van minstens 650 euro per maand voor een periode van een jaar. Er zijn al meerdere onderhandelingsrondes geweest, maar die hebben tot dusver niks opgeleverd.

’Disproportioneel’

Deutsche Bahn zei dat de nieuwe actie „disproportioneel” is omdat het staatsspoorbedrijf al zijn loonvoorstellen richting EVG heeft verhoogd. Deutsche Bahn-topman Richard Lutz had eerder al gezegd dat treinreizigers zitten te wachten op een oplossing in het cao-conflict.