Chinese groei verder onder druk

De industriële productie steeg augustus met 4,4 procent ten opzichte van een jaar eerder, waar marktvorsers rekenden op een groei met 5,2 procent. Dat is het laagste maandcijfer sinds 2002. De winkelverkopen dikten in de betreffende maand met 7,5 procent aan, waar economen rekenden op een groei met 7,9 procent. De investeringen in vaste activa kwamen ook lager uit dan voorzien.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik