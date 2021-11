Snackbar Wendy’s uit Goes zwaar op de maag bij gelijknamige fastfoodketen in VS

Kopieer naar clipboard

DEN BOSCH (ANP) - De Zeeuwse snackbar Wendy’s mag die naam houden. Het gerechtshof in Den Bosch wees een eis van de Amerikaanse fastfoodketen Wendy’s af om de snackbar uit Goes te verbieden de naam in de Benelux te gebruiken.