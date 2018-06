Winststijging en aandeleninkoop bij Glencore

Aandeelhouders van mijnbouwers wereldwijd eisen al langer een hoger rendement na een periode waarin veel overnames mislukten en waarin de markt overspoeld raakte door investeringen in nieuwe mijnen. Veel mijnbouwers zijn bezig met kostenbesparingsprogramma's en het (deels) terugdraaien van fusies. BHP Billiton maakte dinsdag nog bekend delen af te splitsen.

Glencore haalde in de eerste 6 maanden van dit jaar een aangepaste nettowinst van ruim 2 miljard dollar, tegen 1,9 miljard dollar een jaar eerder. Het concern, dat mijnbouwer Xstrata vorig jaar overnam voor 29 miljard dollar, verwacht verdere groei in de komende jaren. De zogeheten supercyclus, waarin er onder aanvoering van China een enorme vraag was naar tal van grondstoffen, is volgens bestuursvoorzitter Ivan Glasenberg nog niet voorbij. ,,De vraag is niet afgezwakt maar juist verder toegenomen tot ongekende hoogten.''