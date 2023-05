’Helft mkb’ers leent geld om coronasteun af te lossen’

Volgens ceo Luuc Mannaerts van October zijn banken uit de gratie bij mkb’ers. Meer dan de helft van de ondervraagden zegt dat de bank niet langer het beste adres is om aan te kloppen als ze geld nodig hebben. Vooral kleinere bedrijven stappen liever naar non-bancaire financiers.

Vorig jaar groeide het aantal leningen bij dat soort geldverstrekkers met 21% vergeleken met het jaar ervoor, terwijl het totale aantal nieuwe kredietverstrekkingen daalde. Op dit moment verzorgen alternatieve financiers al 27% van alle mkb-kredieten tot €1 miljoen.

Somber

Uit het onderzoek blijkt ook dat de onzekerheid over de toekomst in het mkb toeneemt. Een op de vier ondernemers speelt met de gedachte ermee op te houden.. „Vorig jaar stelden we dezelfde vraag. Toen dacht een op de vijf erover ermee te stoppen”, aldus Mannaerts. Hij ziet dat veel ondernemers ook vrezen voor hun toeleveranciers en partners. Een derde van de ondervraagden is bang voor een nieuwe faillissementsgolf en de gevolgen daarvan op het eigen bedrijf.

Een op vijf ondernemers durft in de huidige economische omstandigheden geen harde keuzes te maken. „We zitten in een grillige economische situatie. Gaan we een nieuwe recessie in of niet”, zegt de October-directeur daarover. „Voorspellen is moeilijk en dus stellen mkb’ers belangrijke investeringen, in bijvoorbeeld verduurzaming of digitalisering, uit. Ze houden liever een buffer aan voor het geval zich een nieuwe recessie aandient.”

Veerkracht

Tegelijkertijd is bijna 60% van de ondervraagde mkb’ers positief over de weerbaarheid van hun eigen bedrijf. Zij kijken met een goed gevoel naar de korte en de lange termijn. „De veerkracht van het midden- en kleinbedrijf valt te prijzen”, vindt Mannaerts. Maar hij doet wel een beroep op de banken en de overheid om samen op te trekken. „We moeten er alles aan doen om te voorkomen dat de stemming omslaat en een nieuwe faillissementsgolf hen de nek omdraait.”