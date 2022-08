Premium Het beste van De Telegraaf

Bonden zetten in op hogere vergoeding thuiswerkers: ’Niet meer voldoende door alle prijsstijgingen’

Door Bernard Vogelsang Kopieer naar clipboard

Ⓒ Foto Getty Images

Amsterdam - Thuiswerkers kunnen flink besparen op hun energienota door in de dure wintermaanden terug te keren naar kantoor. Deze bevinding in een onderzoek onderstreept tegelijkertijd dat de huidige thuiswerkvergoeding te laag is, vinden de vakbonden.