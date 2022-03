Toprestaurant 212 moet maanden dicht na brand

Chef-kok Richard van Oostenbrugge, samen met chef-kok Thomas Groot eigenaar van het tweesterren-restaurant, ontdekte de brand zaterdagochtend. ,,Het was in de kelder waar ook de bijkeuken is. Alles is beneden zwartgeblakerd”, zegt Van Oostenbrugge. ,,Er staat een wasmachine, een cv-ketel. Waarschijnlijk was het een sluiting.”

De stemming was in 212 nog heel anders toen vorig jaar bleek dat het restaurant een tweede Michelinster kreeg. V.l.n.r. keukenchef Raymond Plat, sommelier Daphne Oudshoorn met dochter Bobbi, haar partner Richard van Oostenbrugge en Thomas Groot. Richard en Thomas zijn de chef-koks en de eigenaren van 212. Ⓒ FOTO ROBIN UTRECHT

Naast de ruimte waar de brand uitbrak, liggen alle bijzondere wijnen. ,,Daar heb ik een leven op gespaard”, legt Van Oostenbrugge uit. ,,Alles is weg. Dat krijg je nooit meer terug.”

Ik de restaurant-ruimte is weliswaar weinig van de brand te zien. Maar rookschade is er wel degelijk en hangt een sterke brandlucht. ,,Het hele zaak moet uit elkaar gehaald worden”, volgens de chef-kok. ,,De experts zijn al geweest. Ze zeggen dat we er rekening mee moeten houden dat het drie tot vier maanden duurt voordat we weer open kunnen.”

Terwijl alle coronamaatregelen voor de horeca nog maar nèt voorbij zijn ...