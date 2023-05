ECB zet strijd tegen inflatie voort: rente nog eens 25 basispunten omhoog

Na de renteverhoging in maart met 50 basispunten heeft de ECB er in mei nog een kwartje bijgedaan. Het rentetarief voor de basisherfinancieringstransacties bij de ECB loopt daarmee op naar 3,75%. In juni vorig jaar werd de rente voor het eerst in jaren verhoogd naar 0,5%.

Geruime tijd

De centrale bank is al geruime tijd bezig met de monetaire verkrapping in de strijd tegen de inflatie die fors boven de doelstelling van 2% staat. Economen houden er rekening mee dat de ECB-voorzitter Lagarde bij de toelichting gaat benadrukken nog niet klaar te zijn bij de aanpak van de inflatie. Er wordt in juni nog een nieuwe rentestap met 25 basispunten voorzien.

De rentestappen van ECB zijn bedoeld om een rem te zetten op de economische activiteiten en ook om de kooplust van consumenten te beteugelen. Dat zou uiteindelijk moeten helpen om de hoge inflatie in te dammen. .

Een dag eerder kwam de Federal Reserve (Fed) al in actie en ging de rente ook met 25 basispunten omhoog. De Fed lijkt na de golf aan renteverhogingen sinds maart vorig jaar voorlopig op de pauzeknop te gaan drukken.