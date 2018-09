Vooruitblik: 'Nieuwbouw lichtpuntje Heijmans'

Heijmans, dat zijn cijfers woensdag rond 7.30 uur publiceert, stelde in een trading update over het eerste kwartaal al dat de woningverkopen flink toenamen. Het is een lichtpuntje in een verder sombere bouwmarkt. Heijmans gaf in de update, in mei, al aan dat een beperkt margepotentieel bij infraprojecten de resultaten onder druk zou zetten.

KBC schat dat Heijmans in de eerste helft van dit jaar 550 huizen heeft verkocht, tegen 386 in de eerste helft van 2013. Rabobank is wat minder optimistisch en raamt de verkoop op 450 stuks.

Woningverkoop

Rabo rekent er op dat ,,een geleidelijke stijging van de woningverkoop en bewijzen dat het bedrijf zijn activiteiten onder controle heeft'' de aandelenkoers van Heijmans zullen ondersteunen ondanks ,,zwakke'' cijfers over de eerste helft van dit jaar.

KBC verwacht dat Heijmans ,,een bescheiden start'' van het jaar heeft doorgemaakt in een algemene markt die uitdagend blijft. ,,Wij denken dat het herstel van de huizenmarkt, dat zeker zichtbaar is, vanaf de tweede helft van dit jaar een aanjager zal zijn van de volumes en marges in de bouw- en vastgoedontwikkeling na 2014.''