Grieken krijgen klop op de schouders: ’Afname schulden en groei van economie’

Zo’n dertien jaar geleden kreeg Grieks staatspapier nog als eerste van alle EU-landen de zogeheten junk-, oftewel rommel-, status toebedeeld. Griekenland kampte met flinke schulden en leek niet meer in staat om zelfstandig aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Daardoor werd ook gevreesd voor het voortbestaan van de euro.

Griekenland moest vervolgens jarenlang door de andere eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) financieel op de been worden gehouden om bankroet af te wenden. Pas vorig jaar was Griekenland eindelijk af van het strenge toezicht van de eurozone op zijn financiën. De grote kredietbeoordelaars in de financiële wereld pasten hun oordeel alleen nog niet meteen aan.

Rating

Maar bij Scope gaat de rating voor Griekenland nu van BB+ naar BBB-. Daarmee passeert het kredietoordeel de ondergrens van wat veilig genoeg geacht wordt om in te investeren. Scope wijst in een verklaring onder meer op de gestage afname van de Griekse overheidsschuld en de economische groei van het land. Daarbij is Griekenland volgens de kenners van het bureau relatief niet meer zoveel kwijt aan rentekosten en ziet de overheidsbegroting er beter uit.

De stap volgt op de herverkiezing van premier Kyriakos Mitsotakis, die heeft beloofd zijn beleid met economische hervormingen komende jaren voort te zetten. De opwaardering werd alom verwacht door beleggers, die de laatste tijd al obligaties van het land konden kopen tegen lagere rendementen dan bijvoorbeeld Italiaans staatspapier. Dit terwijl Italië wel de zogeheten investment grade had die Griekenland nu dus ook krijgt van Scope.

Eerder schroefde het Japanse Rating and Investment Information zijn oordeel over Griekenland ook al op, terwijl deskundigen van DBRS Morningstar hebben gezegd dat Griekenland op de drempel staat van wat het ratingbureau nodig acht voor het door de Grieken zo gewilde label.

Bij de meest toonaangevende kredietbeoordelaars S&P, Moody’s en Fitch heeft het Griekse staatspapier nog niet de investment grade. Maar mogelijk komt daar binnenkort verandering in, denken kenners. Later dit jaar staan er daar ook herbeoordelingen van de Griekse kredietwaardigheid op het programma.