Fugro verder met kleiner bestuur

De stap volgt op het vervullen van alle functies van het Executive Leadership Team. Die bestaat uit vier regiodirecteuren. Heine bedankt Bouffard, die als ontwikkelingsdirecteur in het bestuur zat, voor zijn werk. "Bouffard werd in 2016 lid van het bestuur en droeg in grote mate bij aan onze organisatie", aldus de topman.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik