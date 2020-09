Column: Klaas Knot heeft de euro dood verklaard

Klaas Knot pleit voor een gezamenlijk economisch en politiek beleid. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Klaas Knot is zeer begaan met het draagvlak voor de euro. Hij vreest dat de maatschappelijke steun voor de munt verdwijnt als we van eurocrisis naar eurocrisis strompelen en daarbij steeds moeten opdraaien voor de geldzorgen van zuidelijke eurolanden. Dat zei hij dinsdagavond in de HJ Schoo-lezing.