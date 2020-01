’Shell loopt achter met zijn duurzame doelen’

Shell moet zijn best doen om duurzaam te worden. Ⓒ REUTERS

DEN HAAG - Olie- en gasconcern Shell loopt achter met zijn beoogde investeringen in groene energie. De oliereus moet dit jaar twee keer zoveel investeren in duurzame energie als in de afgelopen drie jaar, wil het zijn eigen duurzaamheidsdoelen halen, meldt de Britse krant The Guardian.