Supermarkten schatten schade blokkades op 30 tot 45 miljoen euro

Jansen legt uit dat versproducten, zoals brood, vlees, groente en zuivel, onmogelijk een dag langer in het distributiecentrum kunnen blijven liggen om later nog verkocht te worden. „Normaal heb je bij die versproducten relatief weinig verspilling vanwege de hoge omloopsnelheid, maar als je één dag hebt dat je het niet kunt bezorgen kun je het niet meer verkopen”, zegt Jansen. Dat zorgt volgens zijn ramingen voor het wegvallen van de helft van de dagomzet van getroffen supermarkten.

Blokkeerverbod

„Los van de financiële schade is het eigenlijk ook immoreel dat boeren, om de redenen die zij kiezen, voedselverspilling veroorzaken”, zegt Jansen. Hij pleit ook voor een wettelijk verbod op het blokkeren van de voedselvoorziening. „Het recht om te demonstreren is heel belangrijk, dat zien wij ook. Maar je ziet ook een trackrecord waarbij demonstraties steevast uitlopen op blokkades”, aldus Jansen. „Daarom zeggen we: loop niet via noodverordeningen achter de feiten aan en kom met een landelijk verbod.”

Het verhalen van de schade op de veroorzakers via de rechter is ook een optie voor supermarkten, maar kan lastig worden. Actiegroepen ontkennen direct betrokken te zijn bij de acties, dus zouden individuele boeren aangeklaagd kunnen worden. Maar daar zijn dan wel hun gegevens voor nodig.

Boeren en sympathisanten voeren al wekenlang acties uit woede over de stikstofplannen van het kabinet, waaronder de blokkades van distributiecentra. De neerslag van stikstof moet vooral in de buurt van natuurgebieden sterk omlaag. Omdat veel stikstof van de veeteelt komt, vrezen veehouders in die regio’s voor het voortbestaan van hun bedrijf.

Volgens Jansen zijn supermarkten zeker bereid om met boeren die hun leveranciers zijn het gesprek aan te gaan over stikstof en eventuele verdere investeringen die ze moeten doen in verduurzaming. „Dit is een conflict tussen boeren het kabinet, daar zijn wij geen partij in. Maar we maken tegelijkertijd wel deel uit van de voedselketen.”