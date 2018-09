Lenovo mag ook servers IBM overnemen

De overname werd streng bekeken omdat China en de Verenigde Staten elkaar herhaaldelijk beschuldigen van cyberspionage. De servers van IBM worden door veel Amerikaanse overheidsinstanties gebruikt. Zorgen over de overname werden volgens ingewijden echter weggenomen doordat IBM het onderhoud aan de servers voorlopig blijft verzorgen.

Lenovo nam in 2005 al de productie van pc's over van IBM. Dat bedrijf richt zich steeds meer op dienstverlening, waarbij de nadruk vooral ligt op software die online beschikbaar is (clouddiensten) en op apps voor mobiele apparaten. De verkoop van de serverproductie past in die transformatie.

Overname

De nieuwe overname is vooralsnog de grootste in de geschiedenis van Lenovo. Het bedrijf zette daarbij volgens betrokkenen hoog in. Zo zou het Chinese bedrijf IBM 200 miljoen dollar hebben betaald als de deal uiteindelijk toch moest worden afgeblazen. Daarmee zou dat bedrag twee keer zo hoog zijn vastgesteld als gebruikelijk.

Begin dit jaar maakte Lenovo bekend mobieltjesmaker Motorola Mobility voor 2,9 miljard dollar over te willen nemen van Google. Die transactie wacht nog op groen licht van toezichthouders.