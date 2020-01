FNV eist van KLM dat personeel facilitaire dienst werk behoudt

De facilitaire dienst bij KLM wordt sinds 2007 uitgevoerd door het bedrijf Sodexo Altys. Dat bedrijf is verantwoordelijk voor tientallen diensten, waaronder afvalverwerking, gebouwonderhoud, groenvoorziening, personen- en goederenvervoer en post- en koeriersdiensten. Dat contract is via een aanbesteding terechtgekomen bij een consortium van bedrijven. Daarin zijn geen harde afspraken gemaakt over het overnemen van personeel.

Volgens FNV worden naar schatting 170 personeelsleden direct geraakt door de nieuwe aanbesteding. FNV eist dat KLM alsnog zorgt dat het bestaande personeel van het facilitaire bedrijf kan blijven. De vakbond heeft inmiddels een actiecomité opgericht en beraadt zich op vervolgstappen.

KLM wijst er op dat per 1 april circa een vijfde van de dienstverlening van Sodexo overgaat naar een consortium van drie bedrijven, te weten Croon Wolter & Dros, Engie en Strukton. De overige circa 80 procent van de dienstverlening, waaronder catering, schoonmaak en reproductie aan KLM blijft in uitvoering bij Sodexo.

Voor de specifieke dienstverlening die overgaat naar het consortium werken volgens de luchtvaartmaatschappij zo’n tachtig medewerkers van Sodexo in KLM-gebouwen. "Deze medewerkers hebben een dienstverband bij Sodexo en het is dan ook in de eerste plaats aan Sodexo om hen te informeren over andere mogelijkheden bij dit bedrijf", aldus KLM.

Verder wijst KLM erop dat al gesprekken over het overnemen van personeel worden gevoerd. KLM ziet het liefst dat Sodexo-medewerkers met een vast dienstverband, wiens werk in dezelfde vorm en hoeveelheid wordt voortgezet door het consortium, mee overgaan. Ook zouden volgens KLM de huidige Sodexo-medewerkers bij de externe werving van personeel voorrang moeten krijgen.