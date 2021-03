GameStop-boegbeeld haalt nieuwe krachten weg bij Amazon en Chewy

In de afgelopen maanden is bij GameStop flink werk gemaakt om onder aanvoering van grootaandeelhouder en directielid Cohen een grote slag te gaan maken naar online. Zo is hij naar voren geschoven als voorzitter in een commissie die de omslag gestalte moet geven.

Bij de voorgenomen komst van Elliott Wilke staat voorop om de groei aan te jagen. Wilke heeft bijna negen jaar gewerkt bij Amazon. In zijn laatste functie was hij als voorman verantwoordelijk voor de afdeling verse waren bij het Amerikaanse bedrijf van oprichter en topman Jeff Bezos.

Nieuwe gezichten

Naast de Amazon-toppper heeft GameStop nog meer wijzigingen in het topmanagement doorgevoerd. Ook twee voormalige managers van Chewy, een online platform voor dierbenodigdheden, zijn aangetrokken om het bedrijf te helpen met de transformatie naar online. In het verleden had Cohen veel succes als topman bij Chewy.

GameStop kwam vanaf begin jaar sterk in de belangstelling te staan. Kleine beleggers verenigd op het platform WallStreetBets doken massaal op het aandeel in de strijd tegen hedgefondsen die juist speculeerden op een koersdaling. Het aandeel knalde daarop omhoog. Na een forse afkoeling vanaf begin februari kwam er nieuwe koopgolf op gang.

De turbulente gang van zaken bij GameStop heeft toezichthouders en beleidsmakers in Amerika de aanzet gegeven om in actie te komen. Zo wordt er onderzoek gedaan door een commissie naar mogelijke manipulatie en het aan banden leggen van online brokers die beleggers gratis laten handelen.

De voordracht van de nieuwe krachten viel in goede aarde bij beleggers. Het aandeel gaat dinsdag liefst 3,8% hoger van start. Sinds begin van dit jaar heeft de koers een ware achtbaanrit gemaakt.