Landen verlaten vergadering G20 vanwege deelname Rusland

Ambtenaren van Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten liepen weg uit de vergadering toen een Russische vertegenwoordiger het woord nam, zeggen bronnen aan persbureau Reuters. De actie legde de groeiende verdeeldheid over de blijvende aanwezigheid van Rusland in het overlegorgaan bloot.

De Canadese minister Chrystia Freeland (Financiën), een van de opstappers, had eerder al aangegeven dat de bijeenkomsten in Washington gaan over het ondersteunen van de wereldeconomie. „De illegale invasie van Rusland in Oekraïne is een ernstige bedreiging voor de wereldeconomie”, zei ze op Twitter. Ze voegde eraan toe dat Rusland niet zou moeten deelnemen.

„De democratieën van de wereld zullen niet werkloos toezien bij de voortdurende Russische agressie en oorlogsmisdaden. Vandaag zijn Canada en een aantal van onze democratische partners uit de plenaire vergadering van de G20 gestapt toen Rusland probeerde in te grijpen”, zei Freeland.

Veroordelen

Een woordvoerder van de Britse delegatie zei te willen blijven samenwerken met bondgenoten om de oorlog van Rusland tegen Oekraïne in de sterkste bewoordingen te veroordelen. Ook dringen de Britten aan op stevigere internationale coördinatie om Rusland te straffen.

De Amerikaanse minister van Financiën, Janet Yellen, zou de aanwezigen hebben verteld dat ze de aanwezigheid van een hoge Russische ambtenaar op de bijeenkomst afkeurde. Yellen zou volgens de bronnen een van mensen zijn geweest die de vergadering verliet, samen met Andrew Bailey, gouverneur van de Bank of England, maar ook anderen.

De president van de Europese Centrale Bank, Christine Lagarde, drong er ondertussen bij die Russische functionaris, vice-minister van Financiën Timur Maksimov, op aan om Moskou een duidelijke boodschap over te brengen. Volgens haar moet de oorlog in Oekraïne namelijk direct worden beëindigd.

Omstreden

De ministers van Financiën en voorzitters van centrale banken uit de G20-landen zijn bij elkaar in Washington. Door de Russische inval in Oekraïne is de deelname van Rusland aan G20-bijeenkomsten omstreden. De Amerikaanse president Joe Biden pleitte er vorige maand bijvoorbeeld voor om het land uit de G20 te zetten.

Rusland heeft er woensdag tijdens de G20-ontmoeting op aangedrongen om de dialoog tussen de lidstaten niet te politiseren. De Russische minister Anton Siluanov (Financiën) waarschuwde de aanwezige landen voor de risico’s van ondermijning van het vertrouwen in het mondiale en monetaire financiële systeem, aldus persbureau RIA.