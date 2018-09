'Verder winstherstel ondersteunt Europese aandelenkoersen'

In de voorbije weken werd het sentiment flink gedrukt in reactie op de toegenomen vrees voor een escalatie van het conflict in Oekraïne. Ook de zorgen over de economische sancties die zowel Rusland als de Europese Unie en de VS elkaar oplegden, werkten risicoaversie in de hand. Volgens Valke houden beleggers de ontwikkelingen rond Oost-Europa nog scherp in de gaten. ”Als de situatie niet verder verslechterd lijken de aandelenkoersen deze omstandigheden al grotendeels te hebben verwerkt."

De strateeg van Gilissen voorziet dat Europese bedrijven na het redelijk gunstig verlopen cijferseizoen een verdere winstgroei later in het jaar zullen laten zien. Zij wijst daarbij onder meer op de lagere eurokoers, een aantrekkende omzet en een lichte verbetering in de kredietverlening.

Het vooruitzicht dat de ECB mogelijk later dit jaar nog in actie zal komen om de economie te stimuleren, biedt ook ondersteuning, meent Valke.