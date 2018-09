Aalberts verhoogt winst en omzet

De omzet ging met 4 procent omhoog naar 1,05 miljard euro en de nettowinst steeg met 9 procent naar 79 miljoen euro. Aalberts realiseerde een autonome omzetgroei in de eerste helft van 5 procent, terwijl de operationele winstmarge verbeterde tot 11,1 procent, van 10,6 procent een jaar geleden. De onderneming herhaalde haar prognose dat voor 2014 en de jaren daarna verdere vooruitgang wordt verwacht bij de resultaten.

Naast groei op eigen kracht versterkte Aalberts in het afgelopen halfjaar zijn marktpositie door overnames in Noord-Amerika en Europa. Het bedrijf verwacht het bod op het Duitse beursgenoteerde bedrijf Impreglon in de tweede helft van dit jaar succesvol af te kunnen ronden.

730 miljoen

Aalberts meldde dat de omzet bij de divisie Flow Control in de eerste 6 maanden van dit jaar met ruim 2 procent is toegenomen tot meer dan 730 miljoen euro, terwijl bij de divisie Industrial Services de omzet met 7 procent steeg tot 323,4 miljoen euro.

Volgens Aalberts lieten de Europese markten voor Building Installations een wisselend beeld zien, terwijl in Noord-Amerika een goede jaarhelft werd gerealiseerd. Bij Climate Control was sprake van een goede groei, net als bij Industrial Controls. Bij Industrial Services was volgens Aalberts in de diverse markten een gemengd beeld zichtbaar, waarbij de activiteiten in de Duitse auto- en machinebouwindustrie het goed deden. In de halfgeleidermarkt was sprake van een goede start in de eerste maanden van het jaar, maar in de laatste maanden zwakte het ordervolume af.